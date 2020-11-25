Çin menşeli koronavirüs aşısı Faz-3 çalışmaları kapsamında 15 Eylül'de Türkiye'de sağlık çalışanları üzerinde uygulanmaya başlandı.

12 ilde 726 sağlık çalışanına, 14 gün arayla 2 doz aşı yapıldı. Aşı olanlarda yan etki görülmedi, güvenlik sonuçları da olumlu çıktı. Bunun üzerine çalışmalara gönüllüler de dahil edildi.

TRT Haber muhabiri de gönüllü oldu

TRT Haber'in Uzman Sağlık Muhabiri Fatma Demir Turgut, Türkiye'de Faz 3 çalışmaları devam eden Çin'in geliştirdiği aşıya gönüllü oldu.

Fatma Demir Turgut, salgının başladığı ilk günlerden itibaren, her gelişmeyi yakından izledi. Sağlık çalışları ile birlikte yaşanan zorluklara tanıklık etti, bilimsel gelişmeleri yakından takip etti.

Son olarak da aşı denekleri arasında yer aldı.

Önce zorunlu testlerden geçti, ardından aşı oldu

Turgut, "Aşı olmaya karar verdikten sonra yapmanız gereken ilk şey; hem aşı ile ilgili hem de Faz 3 çalışması ile ilgili çok detaylı bilgiler yer aldığı belgeyi imzalamak oluyor" dedi.

Sonrasında kan örneği ile ağız ve boğazdan sürüntü örneği alınıyor.

Gönüllü olmak için bir başka kriter de, hem geçmişte hem de şu anda korona testinin pozitif olmaması gerekiyor.

Turgut'un sonuçları aşı olmasına uygundu. Kendisine gelen kısa mesaj ile aşı uygulamasına davet edildi.

[Grafik: Bedra Nur Aygün]

Gönüllüler adım adım takip ediliyor

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Tansiyon, nabız ve ateş ölçümü sonrasında aşı yapıldı.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşı Saha Sorumlusu Sema Işıkay, sürecin adım adım takip edildiğini ve 14 gün sonra ikinci aşının yapılacağını söyledi.

14 gün sonra ikinci doz uygulanıyor

Gönüllüler aşıdan sonra yarım saat kadar gözlem altında tutuluyor.

Ardından bir aşı kartı veriliyor. Olası yan etkilerin o karta yazılması, sabah akşam ateş ölçülmesi isteniyor. 14 gün sonra da ikinci doz uygulanıyor.