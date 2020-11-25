Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, hem Çin menşeli aşı hem de BionTech ve ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirilen aşının Faz 3 çalışmaları kapasamında gönüllü denemeleri yapılıyor.

Özellikle Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başında olduğu BionTech'in Pfizer ortaklığında geliştirdiği aşının nakliyesi ve saklanması için uygun koşulların sağlanmasına uzmanlar dikkat çekmişti.

Aşılar, kilitli dolaplarda uygun koşullarda muhafaza ediliyor.

[Fotoğraf: DHA]

Yüzde 90'ının üzerinde etkili olduğu açıklanan Alman ve ABD ortaklığındaki aşı, eksi 72 derecedeki dolapta kilit altına alınırken, Çin aşısı artı 4 derece ısıya sahip dolaplarda bekletiliyor.

Isı kaybının yaşanmaması ve kontrollü ulaşım için kilitli dolaplarda tutulan aşılar, sadece gönüllüye uygulanacağı zaman dolaplardan çıkarılıyor. Bunun dışında dolapların kilitlerinin açılmamasına büyük özen gösteriliyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Aşı muhafazası türüne göre değişiyor"

Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, COVID-19 aşılarının saklanma koşullarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Aşı muhafazası aşının türüne göre değişir. Çinli Sinovac firmasının aşısı artı 4 derecede buzdolabı ısısında korunabilen bir aşı. Ona özel bir tedbir yok; ama Biontech-Pfizer aşısının eksi 70-80 ihtiyacı olduğu biliniyor. Onun için taşımada bu derecenin sağlanması lazım. Aynı teknoloji ile üretilmiş olan Moderna aşısının 8 dereceye kadar dayanabildiği söylendi. Ama aşı naklinde eksi 20 gerektiği açıklandı. Hangi yöntemle elde edilmişse o yönteme göre özel korunan, nakil ve aşı yapılacak kadar saklanacak yerlerin belli olması gerekir, hangi tür aşı yapıyorsanız."

[Fotoğraf: DHA]

"Güvelik açısından kilitli tutuyoruz"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Baş Eczacısı Gamze Korubük ise, Biontech-Pfizer firmasının geliştirdiği aşının saklandığı dolabın ısısının eksi 70 ila 80 derece arasında olması gerektiğini belirterek, "Bizler sadece kilitli dolapta sakladığımız aşıları, gönüllü hastalarımız olduğu zaman geldiklerinde hemşirelere vermek üzere buradan çıkarıyoruz. Kimsenin ulaşmasını istemiyoruz, bu yüzden kilitli. Aşılarımızın güvenliği açısından kontrollü bir ulaşım istiyoruz. Eksi 70-80 derecenin bozulmaması, dolabın kapağının açılmaması için kilitliyoruz" dedi.