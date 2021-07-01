Edirne'de Trakya Üniversitesi laboratuvarlarında aylardır kav mantarı üzerinde çalışılıyor.

Akademisyenler kanamaları hızla durduran bir formül geliştirdi.

Mevcut ilaçlar kanamayı 6 ila 9 dakikada durdurma özelliğine sahip. Ancak yeni geliştirilen formülasyonla kanamalar 2,5 dakikada durdurulabiliyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Çalışmaya, kuşaktan kuşağa aktarılan bilgiler yol gösterdi.

Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hasan, literatürde bu mantarın kanamayı durdurucu özelliği olduğunu bildiklerini ve bunu denemek istediklerini söyledi.

Fareler üzerinde başarılı oldu

Fareler üzerinde başarılı sonuçlar elde edildi. İlaç olarak kullanılması için saflaştırma çalışmaları sürüyor.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Gülşah Gedik, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sulu ekstresini hazırladık, içerisindeki maddelerin suya geçmesini sağladık. Bundan bir jel formülasyonu geliştirdik. Ancak formülasyonun ilaç olabilmesi için biraz daha klinik çalışmaya ihtiyacımız var."

[Fotoğraf: TRT Haber]

Patent alındı

Elde edilen formül için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patent alındı. Ticari ve tıbbi adımlar için özel sektörle işbirliği hedefleniyor.

