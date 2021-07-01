Bazı ülkelerde Delta varyantı ile koronavirüsün görülme oranında artış yaşandı. Aşılama çalışmaları hızla devam ederken, koronavirüs aşısının da 3’üncü doz uygulamaları başlıyor. Ayrıca hastalığı geçirenler de 6 değil 3 ay sonra aşı olabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Delta varyantının görüldüğü il sayısının 26'ya, vaka sayısının da 224'e yükseldiğini açıkladı. Delta varyantı aşılanmamış kişilerde daha çok yayılıyor.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir.https://t.co/hsJPZX1NDt pic.twitter.com/kYzespoiit — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 30, 2021

Bugün itibarıyla da sağlık çalışanları ve 50 yaş üstündeki vatandaşlara 3'üncü doz aşı hakkı tanındı. BioNTech aşısı olanların ise iki doz arasındaki süre 6 haftadan 4 haftaya indirildi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, TRT Haber'e hızlanan aşı çalışmalarını değerlendirdi.

-Aşının delta varyantı üzerindeki etkisi nedir?

-Aşı yaptıranlar delta varyantından korunmuş oluyor mu?

-Aşı yaptırmak istemeyenler nasıl bir telkin altında?



Delta varyantına dair merak edilenleri Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/wTMTKSNbWA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 1, 2021

Prof. Dr. Recep Demirhan, “Toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz. Bunun için de aşılanmayı hızlandırmamız gerekiyor. İlk aşılama sürecinde sağlık personeline Coronavac aşısı uygulanmıştı. Bugün itibarıyla da 3’üncü doz olan hatırlatıcı aşılar uygulanmaya başladı. Salgında ilk cephede olan sağlık çalışanlarının aşıya karşı da ciddi bir talebi var” diye konuştu.

"Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 70'inin aşılanması gerekiyor"

Türkiye'de bugüne kadar 50 milyonun üzerinde aşı uygulandı. Aşı olanlarda ciddi bir yan etkiye rastlanılmadığını söyleyen Prof. Dr. Demirhan, şöyle devam etti:

“Koronavirüs çok hızlı mutasyona uğrayan bir virüs. Mutasyonları ise toplumun yüzde 70’lik bir kesimini aşılayarak engelleyebiliriz. Bu yüzden tüm toplumu aşılamamız gerekiyor. En az iki doz aşı şart. Fakat belli yaş gruplarını, 50 yaş üstü grupları, sağlık çalışanlarını ve riskli hastalıklara sahip kişileri en az 3 doz aşılamamız gerekiyor."

"İki doz arasının kısaltılmasının sebebi aşılanmayı hızlandırmak"

Delta varyantı ve mutasyonlara karşı aşılanma çalışmalarının hızlanması gerektiğinin önemine değinen Demirhan, şöyle konuştu:

“Ülkemiz aşı uygulama hızında gayet iyi seviyede. Yüzde 25’lik kesimin iki doz aşısı yapıldı. 50 milyonun üstünde ise tek doz aşı uygulandı. Şimdi de BioNTech aşısı olanların iki doz arasındaki süre 6 haftadan 4 haftaya indirildi. Bunun da asıl sebebi sonbahara toplumun yüzde 70’ini en az 2 doz aşılayarak, toplumsal bağışıklığı en üst seviyede sağlayıp Delta varyantı gibi mutasyonlardan korunmak istememiz.”