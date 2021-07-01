ABD'deki Alabama Üniversitesi'nin araştırmasına göre, yağlı, kızarmış ve şekerli yiyecekleri içeren beslenme alışkanlığı, kalp rahatsızlığı kaynaklı ani ölüm riskini artırıyor.

Araştırmada, 10 yıl boyunca 45 yaş üzeri 21 bin Amerikalının yeme alışkanlıkları incelendi. Katılımcılara her altı ayda bir kalp sağlığı taraması yapıldı.

"Güneyli tarzı beslenme riskli"

Yağlı, kızarmış ve şekerli yiyecekleri içeren "Güneyli tarzı" yeme alışkanlığının kalp rahatsızlığı kaynaklı ani ölüm riskini yüzde 46 artırdığı tespit edildi.

Bu beslenme alışkanlığına sahip 400'den fazla kişi araştırma sürecinde kalp kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirdi. Araştırma sonuçları, Amerikan Kalp Derneği bilimsel dergisinde yayımlandı.

"Akdeniz tarzı beslenme ile kalp krizi riski daha az"

Araştırmacılar, bitkisel gıda odaklı "Akdeniz tarzı" beslenme alışkanlığına sahip bireylerin daha sağlıklı olduklarına dikkati çekti.

Bu beslenme tarzı ile kalp krizi gibi ani gelişen sağlık sorunları sonucu ölüm riskinin yüzde 24 daha az olduğu belirtildi.