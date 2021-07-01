Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da yeni Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei oldu
İran lideri Ali Hamaney, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi'nin yerine Gulamhüseyin Muhsin Ejei'yi Yargı Erki Başkanı olarak atadı.
Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yargı Erki Başkan Yardımcısı Ejei'nin cumhurbaşkanı seçilen Reisi'nin yerine atandığı belirtildi.
Hamaney, atama kararında Ejei'den yasaları ihlal edenlere karşı kararlılıkla mücadele etmesini istedi.
Muhafazakar İbrahim Reisi, Amuli Sadık Laricani'nin yerine Mart 2019'da Yargı Erki Başkanlığı görevine getirilmiş ve 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı olmuştu.
Etiketler: İran
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