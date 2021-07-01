Dünyanın en büyük göllerinden Aral, büyüklüğü sebebiyle halk arasında Aral Denizi olarak da anılıyordu.

Orta Asya'nın en büyük nehirleri Amu Derya ve Siri Derya; Aral'ı besleyen kaynaklardı.

Ancak geçen yüzyılda tarım arazilerindeki aşırı artış nedeniyle su Aral’a ulaşamayacak kadar azaldı.

1960’lara kadar dünyanın 4’üncü büyük gölü olan Aral’da, o yıllardan itibaren su azalmaya başladı. Bir asır boyunca uygulanan yanlış su politikaları bölgede çölleşmeye neden oldu.

Aral Gölü'nde çölleşme

Aral Gölü'nün kuruması yıllardır dünya gündemini de meşgul ediyor.

Gölün kuruyan 5 buçuk milyon hektarlık alanından yılda 75 milyon ton toz ve zararlı tuz rüzgarla birlikte dağılıyor.

Uzmanlara göre Aral’daki tuz Norveç, Arktik Bölgesine kadar ulaşıyor.

Hem zararlı maddelerin taşınmasını önlemek hem de tabiatın canlanması için Aral Gölü'nde kuruyan alanlara ağaç dikiliyor.

Özbekistan çözüm arıyor

Bölgede tarımın önemli bir sektör olması ise su ihtiyacını daha da artırıyor.

Aral Gölü'nün kuruması karşısında çaresiz olan Özbekistan ise damla sulama sistemine yöneldi.

Muhabir: Şahruhbek Alimov

Kameraman: Rüstem Saatov