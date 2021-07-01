CureVac’ın “CVnCoV” isimli koronavirüs aşısının nihai analiz sonuçları yayımlandı. Buna göre, söz konusu aşı yalnızca yüzde 48 etki gösterdi.

Şirket, etki oranının düşük olmasında gönüllüler arasında koronavirüsün varyantlarının görülmesine dikkat çekti.

CureVac, 2 hafta önce paylaştığı öncü verilerde etki oranını yüzde 47 olarak bildirmişti.

İlgili verilerin Avrupa İlaç Ajansına (EMA) sunulduğu bildirildi.

Hisseler düştü

Etki oranının açıklanmasının ardından şirket hisselerinde düşüş görüldü.

CureVac'ın da kullandığı mRNA teknolojisine sahip BioNTech/Pfizer ve Moderna gibi aşılar, her yaş grubunda yüzde 90'ın üzerinde etki sağlamıştı.

Avrupa Birliği, kasım ayında 405 milyon doz CureVac aşısı için güvence vermiş, bunların 180 milyonunun opsiyonel olduğu belirtilmişti.