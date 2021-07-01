Çin’de Çin Komünist Partisi'nin 100'üncü kuruluş yıldönümü kutlandı.

Pekin’de Tiananmen meydanı büyük törene ev sahipliği yaptı. Sabah erken saatlerde başlayan törene binlerce kişi katıldı. Ülkenin üst düzey yöneticileri de törendeydi.

Aynı zamanda parti sekreteri olan Devlet Başkanı Xi bir konuşma yaptı. Bir saati aşkın konuşmasında Xi, Çin’in dış güçler tarafından aşağılandığı dönemin çoktan sona erdiğini savundu.

Savaş uçakları gösteri yaptı

Törende helikopter ve savaş uçakları da gösteri düzenledi. Helikopterler partinin 100. yılına ithafen gökyüzünde 100 sayısı çizerek uçtu. Ülkenin en gelişmiş savaş uçakları J-20’ler de gösteri geçişi yaptı.

Öte yandan törene salgın önlemleri darbe vurdu. Tören alanına sadece aşı olanların girmesine izin verildi. Bu kişilerden de negatif sonuçlu koronavirüs testi istendi. Ayrıca törene katılan herkes bir gün öncesinden karantinaya alındı.

Çin Komünist Partisi, 1 Temmuz 1921’de Şanghay’da kurulmuştu. Mao Zedong liderliğindeki Komünist Parti, 1949 yılında Milliyetçi Parti'yle yapılan iç savaşın ardından iktidara geldi. O tarihten beri de ülkeyi tek başına yönetiyor.