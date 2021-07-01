Yemen Silahlı Kuvvetler Enformasyon Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, hava savunma güçlerinin, Husilere ait 2 İHA'yı Marib'in batısında düşürerek imha ettiği belirtildi ancak daha fazla ayrıntı verilmedi.

Husilerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Husiler, şubat ayından bu yana Yemen hükümetinin en önemli kalelerinden biri olan, ülkenin doğu kesimindeki Marib'e saldırılarını artırdı.