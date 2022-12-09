Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Sebahat Ulusan, kanser tedavisi ile ilgili önemli bir projeye imza attı.

Kanser ilaçlarının oluşturduğu kalp hasarlarını önleyici bir proje geliştirdiklerini belirten Ulusan, projenin TÜBİTAK tarafından da desteklendiğini söyledi.

Uluslararası düzeyde yapılan ilk çalışma

Proje, uluslararası düzeyde yapılan ilk çalışma olma özelliği de taşıyor.

Sebahat Ulusan projeyle ilgili şunları söyledi:

"Bunun ilerisi aşamasında kurum ve kuruluşlardan destek alarak, projemizi olabildiğince büyütmek istiyoruz. Projemizin kardiyo onkoloji dediğimiz yeni projelere ön ayak olmasını istiyoruz. Umuyorum güzel gelişmeler olacak."

Tıp Fakültesi Öğrencisi Ulusan, yaptığı çalışmalarla kanser tedavisinde umut olmayı hedefliyor.