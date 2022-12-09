Kimi zaman enfeksiyona kimi zaman ani harekete bağlı olarak gelişiyor. Ancak çoğu zaman önemsenmeyen baş dönmesi, ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor.

Prof. Dr. Hatice Karataş, Kulak Burun Boğaz Polikliniği‘ne baş dönmesi şikayetiyle çok fazla hastanın başvurduğunu ve başvuranların bir kısmının diseases ya da vertigo olarak ayrıldığını söyledi.

Vertigo daha çok 40-60 yaş aralığında görülüyor

Vertigo, hareket halüsinasyonu olarak algılanan bir baş dönmesi türü. Halk arasında "kulaktaki kristallerin yerinden oynaması" olarak biliniyor.

Sıklıkla 40-60 yaş arasındaki kişilerde görülüyor.

Prof. Dr. Karataş, hastalığın büyük oranda kendiliğinden iyileştiğini ancak uygulanan bazı tedavilerle de bu sürecin biraz daha hızlandırıldığını aktardı.

"Vertigo, hastaların yüzde 50'sinde tekrarlayabiliyor"

Karataş, tedavi sonrasında doktor tavsiyelerinin birebir uygulanması konusunda uyarıyor.

Aksi takdirde ilk altı ayda hastaların yüzde 30'unda, bir yıllık süreçte ise yüzde 50'sinde vertigo tekrarlayabiliyor.

"Pozisizyonel vertigoda manevralarla enfeksiyona bağlı olanlar da ilaçlarla, menier hastalığında da özel öncelikli olarak ilaç ancak daha sonrasında cerrahi tedavi gerektirebiliyor. Cevap vermeyen menier hastalığına döndüğünde daha çok cerrahi tercih edebildiğimiz bir hastalık."

