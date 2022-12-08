'Deve gribi' ilk defa 2012'de Suudi Arabistan'da görüldü. Vakaların çoğu hastanelik oldu.

Deve gribi son dönemde tekrar gündeme geldi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, "Yerleşik yeri Suudi Arabistan. Develerde grip yapan deve gribi denilen klinik tabloyu yapan ve develerle yakın teması olan insanlara da bulaşarak akciğerlere yerleşen bir virüs" diyor.

Deve gribi nasıl yayılıyor?

Hastalık; ateş, titreme, boğaz ağrısı ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Virüsün ölümcü olabileceğini söyleyen Köksal, "Bütün müdahalelere rağmen yüzde 35, 40 ölümle seyredebilen ani solunum yetmezliğine sebep olan oldukça ciddi bir klinik tablo yapmakta. Vaka sayısı çok fazla değil aslında. Suudi Arabistan'da da çok vaka yok ama ölümcül tabii ki" şeklinde konuştu.

Mers-cov virüsünün salgına yol açma ihtimali ise düşük.

Suudi Arabistan'a seyahat edecek olanların develerle temastan kaçınmaları tavsiye ediliyor.

Haber: Fatma Demir Turgut