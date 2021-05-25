Brokoli, avokado, tarçın, somon, kombuça, yeşil çay...

Besin değeri yüksek, kalorisi düşük, sağlığa faydalı bu altı besini fazla tüketirsek faydasından çok zararı var. Bilmeliyiz ki ilacın zehirden farkı dozudur. Bu yüzden porsiyon kontrolü oldukça önemli.

Diyetisyen Burçak Çubukçu, sağlıklı olarak bilinen süper besinlerin fazla tüketiminde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına lişkin bilgi verdi.

Omega-3 ve protein deposu somonun fazla tüketilmesi ne gibi sağlık sorunlarına yol açabilir?

Cıva içerdiğini unutmayalım. Sizin faydalı olarak tükettiğiniz balık, size toksin madde olarak dönebilir. Somonu haftanın bir günü tercih edebilirsiniz. Elinizin büyüklüğünden fazla tercih etmemeye dikkat edin.

Brokoliyi vitamin ve minarel açısından oldukça zengin bir besin olarak biliyoruz. Onu fazla tüketirsek ne gibi bir zararı olabilir?

Brokoliyi çok iyi bir C vitamini olarak biliyoruz. Sülforafan kaynağı, bağışıklığımız için oldukça önemli. Lahana ailelerin en gözdesi. K vitamini açısından oldukça zengin olduğunu bilelim. Kan sulandırıcı ilaç kullanan bireylerin mutlaka diyetisyene ve doktoruna danışmasında fayda var. Çünkü K vitamini ilaçlarla etkileşime girebilir. Brokoliyi bir porsiyon olarak tüketmeliyiz. Yani bir avuç içi kadar.

Avokado tüketiminde nelere dikkat etmeliyiz?

Diyet menülerinin vazgeçilmezi avokado çok fazla tüketildiğinde zayıflatmıyor, aksine kilo bile aldırıyor. Zengin bir içeriğe sahip olmasının yanı sıra yağlı bir besindir. Prosiyon kontrolü yapmazsanız zayıflama adına tükettiğiniz avokadoda kilo bile alabilirsiniz.

Tarçın tüketimi?

Kan şekerini düşürmek ve tatlı isteğini bastırmak için kullandığımız tarçını eğer fazla tüketirsek, bu sefer de aşırı şekilde kan şekerimiz düşer. Hipoglisemiye kadar gidebilir. Gün içerisinde bir buçuk tarçın tüketebilirsiniz.

Dünyanın en sağlıklı içeceği dediğimiz yaşil çayı fazla tüketirsek ne olur?

Metabolizma hızlandırıcı antitoksidan açısından zengin bir besin olduğunu biliyoruz. Bunun kafein içerdiğini de bilelim. Günde 2-3 fincandan fazla yeşil çay içersek vücudumuza zarar verebiliriz.

Detoks içeceği olarak bilinen kombuça çayı da fazla tüketmek oldukça zararlı. Peki kombuça çayı nedir, fazla tüketirsek ne olur?

Fermantasyona uğramış bir çay çeşidi olan kombuça çayını günümüzde oldukça tüketmeye başladık. Bunun bir bakteri ve enzim açısından zengin olduğunu unutmayalım. Bu yüzden mide asidiyle ilgili problemi olanların porsiyon kontrolüne ihtiyacı vardır. Ya da hiç tüketmesinler.

Haber: Sümeyye Köse

Kamera: Selim Bayram