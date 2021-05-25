Kuzey Fransa'nın Brittany bölgesinde yaşayan ve yaklaşık 40 yıl önce "retinitis pigmentosa" teşhisi konulan 58 yaşındaki bir adama optogenetik tedavi uygulandı.

Tedavi kapsamında göze ışık atımları sağlayan özel bir gözlük kullanan adam, önündeki bir masaya yerleştirilen farklı nesneleri tanıyıp sayabildi, yerlerini belirleyip bu nesnelere dokunabildi.

Newcastle Üniversitesi'nden Christopher Petkov, bunun, yenilikçi bir yaklaşımı kullanarak görüşün yeniden sağlanması noktasında muazzam bir gelişme olduğunu söyledi.

Petkov, şimdiki amacın, retinitis pigmentosa teşhisi konulan diğer hastalarda bu yöntemin ne seviyede çalışacağının görülmesi olduğunu belirtti.

Nörobilim alanında 20 yıldır geliştirilen optogenetik tekniğinde, hücrelerin genetiğinin değiştirilerek ışığa duyarlı daha fazla protein üretmelerini sağlamak amaçlanıyor.