Vaka sayıları giderek azalıyor, ölüm sayıları ise bazı günler tek haneli rakamlara düşüyor. Uzmanlar COVID-19’un artık bizi terk ettiğini söylüyor.

Uzmanlar maske kullanımının azalması ile birlikte diğer solunum yolu hastalıkları konusunda ise uyarıyor.

''Sıfır vakayı göreceğiz''

Ölümcül vakaların azaldığını belirten, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, ''Bazı günler sıfır vakaları göreceğiz. Çünkü artık ölümcül seyreden vaka pek kalmadı. Ölümcül seyreden vakaların da daha çok beraberinde kronik hastalığı olanlar, başta kanser hastaları olmak üzere olduğunu görüyoruz. Yoksa hiç kimse sadece COVID-19 olmuş olması nedeniyle artık yaşamını yitirmiyor'' dedi.

''Solunum yolu hastalıklarını göreceğiz''

Salgının azalmaya devam edeceğini vurgulayan Köksal, ''COVID-19 hiçbir zaman aramızdan tam olarak ayrılmayacak. Çok azaldı bundan sonra da azalmaya devam edecek. Sporadik bir hastalık olacak mevsimsel gripte olduğu gibi tek tük vaka halinde görülecek. Ama tamamen dünyadan kalkar mı? Bunu da bize zaman gösterecek'' diye konuştu.

Maske kullanımının azalmasıyla diğer hastalıklardaki artışa karşı dikkatli olunması gerektiği söyleyen Köksal, ''COVID-19 öncesinde olduğu gibi bu senede bu viral solunum yolu hastalıklarını göreceğiz, görmeye de başladık. Hafif halsizlik, işte boğaz ağrısı, boğazda gıcıklanma gibi daha çok üst solunum yolu belirtileriyle seyreden viral hastalıkları bahar ayında göreceğiz özellikle maske takmayanlarda'' ifadelerini kullandı.