Sağlık sektörüne yapılan yatırımlar ve Türk doktorların uluslararası başarılarıyla Türkiye, son 15 yılda dünyada tercih edilen ülkeler arasına girdi.

Türkiye'nin sağlık sisteminde gösterdiği başarı, yabancı hasta sayısında da dikkat çeken oranda artışa neden oldu. Özellikle de kanser tedavisi ve organ nakli gibi uzmanlık gerektiren alanlarda gösterilen başarı dünyada ses getirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde 143 bin 266 yabancı hasta Türkiye'de sağlık hizmeti aldı. Bu hizmette ise 187 milyon 955 bin dolar gelir elde edildi.

Rusya'da yanlış tedavi uygulandığı için ölümden dönen 4 yaşındaki Tolmachev Arteom da sağlık turizmi için Türkiye'yi tercih edenlerden birisi. Arteom, ambulans uçakla getirildiği Türkiye'de hayata tutundu.

"Çok güzel ve verimli bir tedavi alıyoruz"

İspanya, Türkiye, İsrail ve Almanya'ya başvuru yaptıklarını söyleyen anne Tolmacheva Olesya, iki ülke arasında tercih yapmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Oleysa, şöyle devam etti:

"Biz İsrail'i değil Türkiye'yi tercih ettik. Türkiye'den bize dönüş daha hızlı oldu. Türkiye bizim için daha mantıklı geldi çünkü Türkiye Rusya'da çok tercih edilen bir ülke. Türkiye'ye oğlum çok ağır durumda gelmişti. Şu an çok güzel ve verimli bir tedavi alıyoruz."

"Türkiye’deki doktorlardan ve hastanelerden çok memnun kaldık"

Kosova'da iki yıl önce lösemi teşhisi konulan ve kemik iliği nakli için Türkiye'ye getirilen 6 yaşındaki Lorena Veseli de hayata Türkiye'de tutundu. Başarılı bir operasyon sonrası iyileşme sürecine geçen minik Lorena'nın annesi, kızının iki yıldır bu rahatsızlığı yaşadığını ve doktorlarının tavsiyesiyle Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Anne Veseli, şunları söyledi:

"Şu an kızımın durumu çok daha iyi, sadece ufak tefek tedavilerimiz kaldı. Hem Kosova’daki doktorumuzun önerisi hem de kendi araştırmalarımız sonucu kızımın tedavisinin Türkiye'de yapılmasının daha iyi sonuçlar vereceğine karar kıldık. Türkiye’deki doktorlardan ve hastanelerden çok memnun kaldık. Türkiye’ye geldiğimizden beri kızımıza çok iyi bakıyorlar. Hem doktorlar hem de hemşireler çok ilgili."

Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri verilerine göre, sağlık hizmeti için Türkiye'yi tercih eden ülkeler, Irak, Azerbaycan ve Türkmenistan olarak sıralandı. En çok tercih edilen şehirler ise İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Erzurum ve Yalova oldu.