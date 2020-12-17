Vücut direncini yükseltmek, bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler, ilaç ve gıda takviyelerine yöneldi.

Koronavirüse yakalanma korkusu, başta C ve D vitamini olmak üzere, bu ürünlerin satışını arttırdı.

"Vitamin fazlası organları yorar"

Uzmanlar, ek ilaç ve gıda takviyelerinin bilinçsizce kullanımının riskli olduğu görüşünde. Hatta belli durumlarda,, ciddi sağlık sorunlarına bile yol açabilir.

İç hastalıkları uzmanı Ozan Kocakaya, "Bunlar böbreği ve karaciğeri yoran ilaçlar. Özellikli durumu olanların, gebeler ve kanseri olanların uygun dozlarını doktorları ile konuşmaları lazım. Onların kullandığı ilaçlarla etkileşmeyecek, kanser ilaçlarının atılımını hızlandırmayacak ilaçları doğru dozlarda seçmek doktorun görevi" açıklamasını yaptı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Sağlıklı beslenmek yeterli"

Uzmanlar, kişilerin sağlıklı bir beslenme alışkanlığı varsa, ilave takviye alınmasının gerek olmadığı düşüncesinde.

"Sindirim sistemi doğru çalışan, sağlıklı bir mideye, pankreasa ve bağırsağa sahip olan herkesin diyetinde zaten bulunan şeyler. Bunları besin takviyeleri veya ilaçlarla fazla fazla almanın bağışıklık sistemini daha iyi çalıştırdığının tıbbi bir kanıtı yok"