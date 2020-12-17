Sağlık Bakanlığı 16 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 206 bin 102 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 27 bin 515. Bugünkü hasta sayısı 4 bin 203 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 30 bin 494.

Son 24 saatte 243 hasta vefat etti, 30 bin 494 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 21 milyon 901 bin 694, toplam vaka sayısı 1 milyon 955 bin 680, toplam vefat sayısı 17 bin 364, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 803, hastalarda zatüre oranı %2.9, toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 721 bin 607 oldu.