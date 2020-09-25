Haber Giriş: Kaynak: AA
SGK-TEB ilaç alım protokolü 1 Ekim'de yürürlüğe girecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, SGK-TEB ilaç alım protokolünün 1 Ekim 2020'de yürürlüğe gireceğini ve 4 yıl süreyle geçerli olacağını duyurdu.
Selçuk, "Protokol ile eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık" dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 12:47
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