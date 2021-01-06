Karaca, bir hafta önce Özbekistan'dan dönüşte Hazar Denizi'nde gemiyle yolculuk yaparken rahatsızlandı.

Şiddetli karın ağrısı yaşayan Karaca, Kazakistan sahil güvenlik ekiplerince helikopterle gemiden alınarak hastaneye kaldırdı. Kazakistan'da apandisit ameliyatı olan Karaca, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Erzurum'a getirilerek Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Karaca, yurt dışındaki sağlık hizmetini görünce, Türkiye'deki sağlık sistemi ve altyapısının çok güçlü olduğunu daha iyi anladığını söyledi.

Şehit babası olan Karaca'yı ziyaret eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, şehit babasının uçakla getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.