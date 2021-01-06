Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 15:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanı son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık çalışanlarından biri daha yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Amasya'da hayatını kaybeden sağlık çalışanı Orkun Karadağ son yolculuğuna uğurlandı.
Amasya'da sağlık çalışanı olarak görev yapan Orkun Karadağ, koronavirüse, çalıştığı ağız ve diş sağlığı merkezinde yakalandı.
Karadağ'ın kalbine kısa süre önce stent takılmıştı ve kronik şeker hastasıydı.
Durumu kötüleşince hastaneye kaldırıldı.
33 yaşındaki Karadağ müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Genç sağlıkçı için çalıştığı ağız ve diş sağlığı merkezinde bir tören düzenlendi.
Ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları son yolculuğunda hazır bulundu.
Orkun Karadağ'ın naaşı törenin ardından toprağa verildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Koronavirüs
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