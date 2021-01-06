Koronavirüsü geçirenler rehavete kapılıyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat etmiyor. Ancak hastalık ikinci hatta üçüncü kez tekrar edebiliyor.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Hastalığı geçirsek dahi yine dikkat etmemiz gerekiyor; çünkü ne zaman tekrar geçireceğimizi bilemeyiz. Herkeste eşit düzeyde antikor oluşacak diye birşey yok" dedi.

'Virüs yükü fazla oluyor'

İlhan, ikinci kez koronavirüse yakalanların hastalığı daha ağır geçirdiğini aktararak, bu durumun nedeniyle ilgili de şunları söyledi:

"Ben zaten koronavirüsü geçirdim bana birşey olmaz deyip maske takmamak hijyen koşullarına dikkat etmemekten kaynaklanıyor. Bu nedenle virüs yükü daha fazla oluyor."

'Koronavirüsü ikinci kez geçirenlerin belirtileri farklılık gösteriyor'

Hastalık tekrarladığında belirtiler de mevsime göre değiştiğini vurgulayan İlhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mart, nisan, mayıs aylarında ortaya çıkan koronavirüs hastalarını birinci dönem diye adlandırabiliriz bunu belki daha çok solunum yolu enfeksiyonlarıyla gelirken, yazın Kurban Bayramı piki ile gelen hastalar daha çok mide bağırsak şikayetleriyle geldiler. Demek ki koronavirüs hastaları birden fazla kez geldiği gibi hem de bulguları da fark edebiliyor."

Uzmanlar; koronavirüs geçirse de geçirmese de herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyması gerektiğini söylüyor.