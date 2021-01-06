Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisine yönelik çalışmalara bir yenisi eklendi.

Hastalığı oldukça ağır geçiren kişilere, göbek kordonundan elde edilen kök hücreler enjekte edildi.

İlk bulgular umut vadediyor

İlk bulgular, yöntemin hayat kurtarma şansını artırdığı ve iyileşme seyrini hızlandırdığı yönünde.

Çalışmanın mimarları, Amerika Birleşik Devletlerindeki Miami Miller Tıp Fakültesi'ndeki bir grup bilim insanı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bu kapsamda, deneklere 3 gün her birinde toplam 200 milyon hücre olacak şekilde ikişer doz aşı yapıldı.

Yüzde 91 oranında iyileşme

İlk verilere göre, koronavirüsü ağır geçiren hastalar, bu yöntemle yüzde 91 oranında iyileşme gösterdi.

Araştırmanın bir sonraki aşamasındaysa kök hücrelerin, koronavirüsü henüz şiddetli geçirmeyen hastalar üzerindeki etkisi incelenecek.

Tip 1 diyabet üzerinde de etkili

Bu uygulama ile tip 1 diyabet hastalarının tedavisinde de olumlu sonuçlara ulaşıldı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Özellikle hastalığın teşhisinin yeni konduğu kişilerde, bu yöntemle hastalığın yan etkilerinin ilerlemesinin durdurulabileceği düşünülüyor.

Yöntem şimdilik 24 hasta üzerinde denendi. Araştırmacılar, tedavinin güvenli göründüğünü ve henüz ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını belirtti.