Sağlıkta altyapı güçleniyor, hizmet kalitesi artıyor

Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2023 Haber Bülteni'ni yayımladı.

Bültende paylaşılan sağlık hizmeti verilen kurum ve altyapı istatistiklerine göre 2023 yılında 1566 hastane aktif olarak hizmet verdi. 2022 yılında Sağlık bakanlığı hastane sayısı 915 iken 2023 yılında bu rakam 933'e yükseldi. Üniversite hastane sayısı 68, özel hastane sayısı ise 565 oldu.

Bakanlık, üniversite ve özel sektörün yatak sayıları da 2023 yılında 266 bin 594'e yükseldi.

Nitelikli yatak sayısı ise 2022 yılına göre artış gösterdi. Nitelikli yatakların toplam yataklar içindeki oranı bir önceki yıla göre Bakanlık hastanelerinde yüzde 79,6'dan yüzde 81,9'a, üniversite hastanelerinde yüzde 70,2'den yüzde 70,8'e yükseldi. Özel hastanelerde bu oran yüzde 96,3 oldu.

Yoğun bakım yatak sayısı 2022 yılına göre artış göstererek 48 bin 966'ya ulaştı. Bunun 32 bin 787'sini erişkin, 2 bin 522'sini çocuk, 13 bin 657'sini ise yenidoğandan oluşturdu.

Birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik altyapı güçlendi

Türkiye'de birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik altyapı 2023 yılında önemli ölçüde güçlendi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, aile hekimliği birimi, KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi), acil yardım istasyonu ve ambulans sayısında 2022’ye kıyasla artış yaşandı. Aile hekimliği birimi sayısı 27 bin 762’den 28 bin 54’e yükselirken, KETEM sayısı 364’ten 381’e çıktı. Acil yardım istasyonu 3 bin 290’dan 3 bin 420’ye, acil yardım ambulansları ise 5 bin 735’ten 5 bin 908’e ulaştı.

Kişi başı hekime müracaat sayısı 11,4 oldu

Toplam hekime müracaat sayısı 2023 yılında 973 milyon 519 bin 87 olarak gerçekleşti. Bunun yüzde 43,3'ü birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlara yapılırken, yüzde 56,7'si ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapıldı.

Türkiye'de kişi başı hekime müracaat sayısı 11,4, diş hekimine müracaat sayısı ise 0,68 olarak kaydedildi. Hekime ve diş hekimine müracaat oranlarının en yüksek olduğu bölge Batı Karadeniz iken, yatak doluluk oranı en yüksek Doğu Marmara'da gerçekleşti. Ortalama hastanede kalış süresinin en uzun olduğu bölge ise Batı Anadolu oldu.

14 bin 315 nakil gerçekleşti

Türkiye’de 2023 yılında toplam 14 bin 315 organ ve doku nakli gerçekleştirildi. En çok nakil yapılan organ 3 bin 452 ile böbrek olurken, 1756 karaciğer ve 3 bin 515 kornea nakli yapıldı.

Sağlık personeli sayısı arttı

Verilere göre, 2023 yılında sağlık personeli sayısı artış gösterdi. Toplam hekim sayısı yüzde 4,9 artış göstererek 204 bin 223'e ulaştı. Toplam personel sayısı ise 1 milyon 413 bin 921'e yükseldi. Hemşire ebe ve diğer sağlık personelini kapsayan yardımcı sağlık personeli sayısı ise 574 bin 254'e çıktı.