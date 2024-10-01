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Sağlık
TRT Haber 01.10.2024 11:46

Meme kanseriyle mücadelede kadınlar için ücretsiz tarama

Kadınlarda yaygın olarak görülen meme kanserinde erken teşhis büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı ücretsiz kanser taramasıyla hastalık erken safhada tespit edilebiliyor.

Mine Yagıcı Çiftci
Mine Yagıcı Çiftci
Meme kanseriyle mücadelede kadınlar için ücretsiz tarama
[Getty Images]

Dünyada ve Türkiye’de en sık görülen kanserlerin başını meme kanseri çekiyor. Öyle ki her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Her yıl dünya genelinde 2 milyonu aşkın, Türkiye’de ise 25 bini aşkın kadın meme kanseri tanısı alıyor.

En yaygın kanser türlerinden biri olan meme kanseri, bilim dünyasındaki gelişmeler ve teknolojinin hızla ilerlemesi sayesinde artık eskisi kadar korkulacak bir hastalık olmaktan çıktı. Bunun en önemli sebeplerinden biri ise erken teşhis…

Ekim ayı ise “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” ilan edilmişti. Böylece her yıl ekimde bu hastalığa karşı tarama ve önleme çalışmaları teşvik ediliyor. Erken teşhisin önemine vurgu yapılan farkındalık ayı ile meme kanserinin geç fark edilmesini önlemek ve tedavi şansını artırmak hedefleniyor.

Erken teşhis için ücretsiz tarama

Geçmişte ileri evrede tespit edilen meme kanseri, günümüzde Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen tarama programları sayesinde erkenden fark edilebiliyor. Bu hem tedavide başarı oranını artırıyor hem de hastaların yaşam kalitesinde önemli bir iyileşme sağlıyor.

Türkiye’de 2023 yılında 2,8 milyon kadına meme kanseri taraması yapıldı. 2024’ün ilk 6 ayında ise 1,6 milyon kadın meme kanseri riskine karşı kontrolden geçti.

Grafik: TRT Haber[Grafik: TRT Haber]

Ücretsiz tarama nerelerde yapılıyor?

Türkiye genelinde yürütülen meme kanseri taramaları tüm illerdeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri'nde (KETEM) yapılıyor. Bu merkezlere ek olarak Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) de tarama programlarının yapıldığı diğer adresler.

Türkiye’de her ilde en az bir tane olmak üzere toplam 390 Kanser Tarama Merkezi faaliyet gösteriyor. Bunlardan 46’sı kırsal ve dezavantajlı gruplara hizmet vermek üzere mobil kanser tarama aracı olarak hizmet sunuyor. Son teknoloji dijital mamografi cihazlarıyla donatılan bu merkezler ücretsiz olarak tarama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Hem tarama hem bilinçlendirme yapılıyor

Bu hizmetler kapsamında 40-69 yaş arası kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi yapılıyor. 2 yılda bir ise mamografi çekiliyor. Kadınlara ayrıca Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) eğitimi veriliyor.

Ulusal Kanser Kontrol Programı çerçevesinde kadınlar meme kanseri risk faktörleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında da bilinçlendiriliyor.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kanser Sağlık Bakanlığı
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