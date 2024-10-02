Güvenilir gıdada yeni dönem başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşları bilgilendirmek için özel bir internet sitesi hazırladı.

Sitede taklit ve hileli gıda listeleri artık anlık paylaşılacak. Bu bilgilere Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesinden ulaşılabilecek.

Siteye ulaşmak için tıklayınız

Vatandaşlar burada, duyuru tarihi, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk ve parti/seri no bilgilerine erişebilecek.

Ayrıca, gıda tüketirken nelere dikkat edilmesi gerektiği, gıda okuryazarlığıyla ilgili bilgiler ve merak edilen tüm sorulara cevap bulunabilecek.

Güvenilir gıdada yeni dönem başlıyor.



Taklit veya hileli gıda satan firma ve markaların anlık paylaşılacağı internet sitesi hizmete açıldı. pic.twitter.com/uvyIn1NKMx — TRT HABER (@trthaber) October 2, 2024

Sistemin amacı, gıdanın sofralara sağlıklı bir şekilde ulaştırılabilmesi.

Unutmayın, güvenilir gıdanın en iyi denetçisi sizsiniz. Şikayetlerinizi ALO 174 Gıda Hattı’na iletebilirsiniz.

Taklit ve tağşiş yapılan 463 ürün belirlendi

Bugün kullanıma açılan sitede, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Listeye göre, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün de sitede yer aldı.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi.