Haber Giriş: Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığından evde kalan çocukların ailelerine öneriler
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle evde bulunmaları gereken çocuklardaki korku ve tedirginliğin azaltılması için önerilerde bulundu.
Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter adresi üzerinden ailelere, çocuklardaki korku ve tedirginliğin azaltılması konusunda neler yapılabileceğine ilişkin öneriler paylaştı.
"Hayat eve Sığar" etiketiyle paylaşılan önerilerde, ailelerin çocuklarına bol bol kitap okumaları tavsiye edildi, oyun oynayarak onların streslerini azaltabilecekleri ifade edildi.
Ailelere, çocuklarıyla oyun hamuru, yapboz, kutu oyunlarıyla oynamak, boyama ve birlikte resim yapmak gibi seçenekler sunuldu.
Öneriler arasında, ailelerin çocuklarıyla basit yemek tarifleri denemeleri de yer aldı.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı koronavirüs covid-19 çocuklara öneriler çocukSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 06:27
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