Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı. Hemen hemen her ülke koronavirüse karşı savaş açmış durumda. Yaz aylarında koronavirüs bitecek mi? Virüs sıcak havalarda yaşayabiliyor mu?

Bilim Kurulu Üyesi Prof Dr. Serhat Ünal “Havaların ısınmasıyla virüsün etkisi azalır mı?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Havaların ısınmasıyla virüs ölecek diye bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü virüs 55 derecelerde ancak ölüyor. Hava sıcaklığı 37-38 dereceden sıcak olacak değil. Ateşiniz oldu 38 derece ama virüs vücudunuzda yaşamaya devam ediyor. Demek ki öyle bir şey yok. Ama ısının da solunum yolu enfeksiyonu etkenleri üzerinde olumlu etkisi olduğunu biliyoruz. Şöyle; nezle, grip, hangi mevsimde olur? Kış mevsiminde, soğuk mevsimde. Yaza doğru gelince azalır. Bu azalmanın nedeni yazın kapalı olan yerlerde bulunma olasılığımızın azalması, AVM'lere gideceğinize pikniğe gidiyorsunuz. Bu seyrek yaşamın getirdiği bir etkidir o. Virüsün bulaşma kat sayısının azalması. Ama bu geçiş döneminde bunu nasıl değerlendireceğiz. Çünkü salgın döneminde bu da çok etkili değil. Çünkü sokağa çıkmama meselesinde. İşte azaldıkça belki biraz gevşete gevşete sıcaklığın etkisinden de faydalanır hale geleceğiz. Yoksa hava ısındı, virüsler ölecek böyle bir kavram yok. Ama daha seyreleceğini düşünüyoruz.”