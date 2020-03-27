Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı. Hemen hemen her ülke koronavirüse karşı savaş açmış durumda.

Peki, koronavirüs olduğumuzu nasıl anlarız, koronavirüs belirtileri nelerdir? Gün gün koronavirüs semptomları...

Koronavirüs bulaştıkltan sonraki evreleri Bilim Kurulu Üyesi Prof Dr. Serhat Ünal şöyle açıkladı:

“Evreleri söyleyeyim. Virüs bulaştıktan sonra 5-6 gün pek bir şey olmuyor. 5'inci günden itibaren, eğer hastalık yapacaksa burun akıntısı, öksürük, peşinden ateş, 6-7 günlerde giderek şiddetlenen nefes darlığı, 8-9'uncu günlerde eğer hastalık şiddetli şekilde seyredecekse yoğun bakıma giden, böyle birden iki haftaya kadar giden bir süre var.”