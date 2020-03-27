Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", köylerde de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması üzerine Kars Valiliğince oluşturulan grup, ihtiyaçlarını karşılamak için kent sakinlerinin evlerine kadar gidiyor. 112, 155 ve 156 numaralı telefonları arayarak yardım talebinde bulunanların acil ihtiyaçları, görevlilerce gideriliyor.

Köylerde jandarma ekipleri, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere kimsesi bulunmayanların yardımına koşuyor. İhtiyaçları karşılananlar ile jandarma personeli arasında geçen bazı diyaloglar ise duygulandırıyor.

Merkeze bağlı Mezra köyünden gelen ihbarla harekete geçen ekipler, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

İhtiyaçları karşılanan 65 yaşındaki Yurda Alarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan hizmetten çok memnun olduklarını ifade ederek "İhtiyacımız oluyor, eşim yaşlı Kars'a gidemiyor. Ekmeğe ihtiyacımız oluyor, gıda malzemesi lazım oluyor, eşim yaşı büyük olduğu için çıkamıyor. Sağ olsunlar gelip ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar, jandarmamızdan, polisimizden, doktorumuzdan Allah razı olsun, ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar, hal ve hatırımızı soruyorlar. bizi kontrol ediyorlar." dedi.