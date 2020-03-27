Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 4 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Hatay, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan veya kullananlara yönelik çalışma kapsamında şüpheli motosiklet sürücüsüne "Dur" ihtarında bulundu.
Kaçmaya çalışan zanlı, ekiplerce yakalandı, motosikletteki poşette 4 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.
Suriye uyruklu M.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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