Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'ndaki nalburda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.