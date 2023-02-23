Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, acil ve afet durumlarında toplumun diğer gruplarına göre daha çok etkilenen hassas gruplar içinde yer alan hamilelere yönelik depremler sonrası çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından anne adaylarına, gebeliğinin son ayında olanlara öncelik verilmek suretiyle, doğrudan ulaşıldı. Deprem bölgesinde kaydı bulunan ve özellikle gebeliğinin son 3 ayında olanlar tespit edildi.

5 bin 431 hamile veya yakınıyla görüşüldü

Son ayında olanlardan başlayarak, hamilelere ulaşan sağlık personelince, tıbbi yardım ihtiyacı olanlara destek sağlandı. Bugüne kadar deprem bölgesinde kaydı olan 10 bin 789 anne adayı ya da yakını telefonla arandı ve 5 bin 431 hamile veya yakınıyla görüşüldü.

"İhtiyaç halinde 112 ve ambulans desteği sağlandı"

Anne adayları ve yakınlarıyla yapılan görüşmelerde, hamilelerin ve lohusaların hem kendilerinin hem de bebeklerinin sağlığını koruyabilmesi, riskli durumların erken dönemde fark edilebilmesi için sağlık kontrollerini aksatmamaları gerektiği belirtildi.

Görüşmelerde, gebeliğinin erken döneminde olanların, sağlık kuruluşlarına başvuruları sırasında gebe olduklarını sağlık personeline bildirmelerinin önemli olduğu vurgulandı.

Anne adaylarına tıbbi yardıma ihtiyaçları olup olmadığının sorulduğu görüşmelerde, ihtiyaç halinde 112 ve ambulans desteği sağlandı. Belirlenen ihtiyaçlar temin edilerek, ulaştırıldı.