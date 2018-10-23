Sağlık Bakanlığı "viral hepatit"le mücadele programı başlattı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hepatit aşıları sayesinde Türkiye'de görülen vaka sayılarında önemli azalma yaşandığına işaret edildi.

Viral hepatitlerin (Hepatit A, B ve C) tüm dünyada yaygın görülen ve toplum sağlığını tehdit eden önemli bir sorun olduğu aktarılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporuna göre, dünyada 257 milyon kişide kronik hepatit B, 71 milyon kişide ise kronik hepatit C enfeksiyonu olduğunun tahmin edildiği ve 2015'te 1 milyon 340 bin kişinin viral hepatitlere bağlı gelişen siroz ve karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, genellikle geç döneme kadar belirti vermediği için her yıl milyonlarca kişide kronikleşen ve ölüme sebebiyet veren hastalığın günümüzde hepatit aşıları, tedavi çalışmalarıyla siroz veya kanser gelişiminin önüne geçilebildiği ifade edildi.

"Sağlık Bakanlığı, 2018-2023 yıllarını kapsayan 'Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı'nı Bakanlıkta düzenlenen tanıtım toplantısıyla başlattı. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığındaki toplantıya ilgili branşlardan uzman hekimler katıldı. 5 yıllık programla hastalığın erken tespiti, farkındalığın artırılması, yeni vaka sayısının ve viral hepatitlere bağlı ölümlerin azaltılması, güvenli kan ürünleri sağlanması, anneden bebeğe geçişin azaltılması, siroz ve kanser gelişiminin önlenmesi hedefleniyor."

Türkiye'de 4 milyondan fazla kişide var

Açıklamaya göre, Türkiye'de 4 milyondan fazla kişide viral hepatitlere bağlı kronik karaciğer hastalığı var.

Karaciğer nakli gereken kişilerin büyük çoğunluğunu, hepatit B ve C enfeksiyonuna bağlı karaciğer yetmezlikleri oluştururken, 2012-2016 yılları arasında gerçekleştirilen nakillerin yarısından fazlasında da viral hepatitlere bağlı karaciğer yetmezlikleri yer alıyor.

Türkiye'de 3 milyon 500 bin kişide hepatit B, 750 bin kişide ise hepatit C olduğu tahmin ediliyor.

Hepatit A görülme sıklığı aşılama sayesinde geriledi

Bakanlığın 2012 yılı sonunda başlattığı program kapsamında çocuklara ve risk gruplarına ücretsiz hepatit A aşısı uygulanıyor. Bu doğrultuda, hepatit A aşılama hızı 2017'de yüzde 97 olarak gerçekleşti ve buna bağlı olarak akut hepatit A vaka sayılarında önemli bir azalma oldu.

2012'de 3 bin 624 olarak bildirilen vaka sayısı geçen yıl 471'e düştü. Aynı sürede hastalığın görülme sıklığı ise yüz binde 4,8'den 0,6'ya geriledi. 2018'in ilk 6 ayında bildirilen akut hepatit A vaka sayısı da 185 oldu.

Ayrıca, 1998'de başlatılan hepatit B aşı uygulamasıyla hastalığın görülme sıklığı yüz binde 7,4'ten 1,9'a düştü. Aynı dönemde bildirilen akut hepatit B vaka sayısı ise yıllık 5 bin 3'ten bin 571'e geriledi. 2018 yılı ilk 6 ayında ise toplam 658 akut hepatit B vakası bildirildi.

Aşısı bulunmayan hepatit C virüsüne karşı da son yıllarda geliştirilen ilaçlarla yüzde 98 oranında tamamen iyileşme sağlanabiliyor.

Kaynak: AA