Sağlık Bakanlığı: Randevu talepleri yüzde 58 oranında azaldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, bazı branşlarda yaşanan randevu sorunu konusunda çözüm üretmek amacıyla bölgelerde MHRS değerlendirme toplantılarına başladı. Bugüne kadar Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesinde birçok il ile İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakalarında ayrı ayrı il koordinasyon ve MHRS değerlendirme toplantıları yapıldı. Toplantılara bölgedeki il sağlık müdürleri, kamu hastaneleri hizmetleri başkanları, başhekimler ve MHRS'den sorumlu başhekim yardımcıları katıldı. İlki 15 Ocak 2025 tarihinde Antalya'da düzenlenen il koordinasyon ve MHRS değerlendirme toplantısının 10'uncusu İzmir'de 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleştiriliyor. İzmir'de yapılan toplantıyla birlikte 45 ilin il ve hastane bazlı MHRS değerlendirmesi tamamlanmış olacak. Bu toplantılarla eş zamanlı olarak aynı illerin sağlık raporları eğitimleri, Milli Savunma Bakanlığı ile koordinasyon halinde gerçekleştirildi. Ayrıca ekipler, gidilen bölgelerde aktif faaliyet gösteren şehir hastanelerinin işleyişi ile ilgili değerlendirme toplantıları da yaptı. Bölge toplantıları ile yerel düzeyde branş temelinde bölgeye özel randevu sorunları tespit edilerek çözüme yönelik çalışma yapılırken, mevcut insan kaynağının en verimli şekilde kullanılması ve hastalara etkin, hızlı hizmet sunulması hedefleniyor.

Randevu talebinin 3'te 2'si karşılandı

Türkiye genelinde, MHRS üzerinden randevu bekleyen kişi sayısı 2024 yılının aralık ayında 2 milyon 490 bin 559 iken 2025 yılının şubat ayında 1 milyon 96 bin 163'e geriledi. Sistemde iki ayrı randevu talebi bulunan kişiler olduğundan randevu bekleyen tekil kişi sayısı ise 1 milyon 42 bin 471 oldu. Kısa sürede yürütülen tüm çalışmalar sonucunda bekleyen randevu talepleri yüzde 58 oranında azaldı.

Veriler detaylı değerlendirildiğinde randevu talebi oluşturan kişilerden 197 bin 949'unun belirli bir hekimi tercih ettiği için beklediği, aynı branştan diğer hekimleri seçmek isterlerse bekleyen bu kişilerin randevu talebinin branş bazında karşılanabildiği görüldü. Böylece klinik bazında bekleyen randevu talep sayısı 898 bin 214'e düştü. Bu da MHRS üzerinden randevu bekleyen kişi sayısının aslında yüzde 64 oranında azaldığını, bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla randevu talebinin 3'te 2'sinin karşılandığını gösterdi.

Tüm Türkiye'de MHRS'ye kayıtlı 79 branşın 69'unda aynı güne randevu verilebiliyorken 69 ilde aynı günde tüm branşlara ve 73 ilde aynı haftada tüm branşlara randevu verilebiliyor.