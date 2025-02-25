Açık -0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 25.02.2025 11:31

Sağlık Bakanlığı tütünle mücadelede dizi yapımcılarıyla işbirliğine gidiyor

Sağlık Bakanlığı, sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımının azaltılması için dizi ve film sektörünün önde gelen yapımcıları ile bir araya gelerek, tütün karşıtı mesajların daha fazla yer alması için işbirliği yapacak.

Sağlık Bakanlığı tütünle mücadelede dizi yapımcılarıyla işbirliğine gidiyor

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla yeni dönemde, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli" kapsamında çalışmalarına hız verildiğini belirtti.

Bu yeni dönemde, koruyucu sağlık hizmetlerini ön plana çıkarmak istediklerini vurgulayan Atak, tütünle mücadelede toplumun bütün paydaşlarını sürece dahil etmenin önemine değindi.

Atak, sigara ve diğer tütün ürünleriyle etkin bir şekilde mücadele edebilmek için sadece yasa ve düzenlemelerle değil, toplumsal farkındalığın artırılmasıyla da hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Tütünle mücadelede toplumun bütün bireylerini bu sürecin bir parçası haline getirmek istiyoruz. Ancak bu şekilde uzun vadede başarılı olabiliriz." dedi.

Tütünle mücadelede medyanın ve sanat dünyasının rolünün önemine dikkati çeken Atak, "Dizi ve filmlerde sigara kullanımını özendiren sahnelerin azaltılmasını, bunun yerine tütün bağımlılığının zararlarına dair bilinçlendirici mesajlar verilmesini bekliyoruz. Yapımcıları da bu konuda bizimle birlikte sağlık elçisi olmaya davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Atak, Sağlık Bakanlığının tütünle mücadele noktasında vatandaşların aktif katılımını sağlayan denetim mekanizmaları da geliştirdiklerini, bu kapsamda Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ve Yeşil Dedektör uygulamasının tütünle mücadelede vatandaşların etkin bir rol üstlenmesine katkı sunacağına inandığını ifade etti.

Elektronik sigarayla mücadelede yeni denetim mekanizmaları devrede

Genel Müdür Atak, elektronik sigaranın geleneksel sigaralardan daha tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Elektronik sigaraların zararlı yeni nesil tütün ürünleri oldukları, nikotin bağımlılığını artırdığı ve gençler arasında diğer tütün ürünlerinin de yayılmasını hızlandırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çapraz denetim mekanizmaları oluşturularak, sigara ve tütün ürünlerinin yasa dışı satışıyla daha etkin mücadele edileceğini belirten Atak, "Denetim mekanizmalarını güçlendiriyoruz. E-sigaranın yasa dışı satışını ve kapalı alanlarda tütün kullanımını çapraz denetimlerle de azaltmayı hedefliyoruz." dedi.

Sağlık Okuryazarlığı Eylem Planı ile tütünle mücadelede yeni adımlar

Sağlık Bakanlığı, yeni dönemde tütünle mücadelede geleneksel ve dijital medya alanlarında farkındalık kampanyalarını artırmayı da hedefliyor.

Bu kapsamda, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, halkın doğru bilgiye erişimini artırmak ve sağlıkla ilgili bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla "Sağlık Okuryazarlığı Eylem Planı"nı hayata geçiriyor.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Atak, bu kapsamda, tütünle mücadelede etkin bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini de artırarak bireylerin daha bilinçli kararlar almasını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Tütünle mücadelede yeni dönemde atılacak adımlar

Sağlık Bakanlığı, tütünle mücadelede geleneksel ve dijital medya alanlarında da farkındalık kampanyalarını artıracak.

Atak, bu konuda yürütülecek medya kampanyalarıyla toplumun her kesimine ulaşmayı planladıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Dizi ve film yapımcılarıyla işbirliği yaparak tütün kullanımının özendirici unsurları azaltılacak. Gençlere ve çocuklara yönelik özel programlar geliştirilecek. Sosyal medya platformlarında etkili görsel ve videolarla bilinçlendirme kampanyaları düzenlenecek. Sağlık merkezlerindeki ekranlar aracılığıyla tütünün zararlarına dair anlık mesajlar paylaşılacak. Sağlık okuryazarlığı eylem planı hayata geçirilecek. Bilboardlar, metro ve tramvaylarda tütün karşıtı mesajlar yer alacak. Sağlık profesyonelleri ve STK'lerle ortak çalışmalar yürütülecek. Kamu spotlarıyla toplumun her kesimine ulaşılacak."

Atak, tütün endüstrisinin reklam ve pazarlama yöntemleriyle toplumu etkilediğini ve bununla başa çıkabilmek için daha aktif bir iletişim stratejisi izleyeceklerini belirterek, "Tütünle mücadelede toplumun bütün kesimlerini yanımıza alarak süreci daha etkin hale getirmek istiyoruz. Yapımcıları, medya temsilcilerini ve toplumun her ferdini bu mücadelede bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı Sigara Tütün
Sıradaki Haber
ChatGPT sağlık tavsiyesi için ne kadar güvenli?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:37
Araç muayenesinde yeni dönem: Şikayetler için ücretsiz çağrı merkezi kurulacak
12:42
Bakan Şimşek: Reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin hızla iyileşeceğini öngörüyoruz
12:31
Tesla satışları ocakta Avrupa'da sert düştü
12:06
Merkez bankalarının altın rezervleri artıyor
12:08
"Jandarmanın semalardaki gözü" TB2 SİHA bayrağı devretti
11:42
Sağlık Bakanlığı: Randevu talepleri yüzde 58 oranında azaldı
Han Yunus kentinde günlük yaşam
Han Yunus kentinde günlük yaşam
FOTO FOKUS
Bayraktar TB2'de görev değişimi: 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla tamamladı
Bayraktar TB2'de görev değişimi: 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ