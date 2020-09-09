Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, 11 ilin sağlık müdürü ile ayrı ayrı video konferans görüşmesi yaptıklarını açıkladı.

Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizin durumu, filyasyon ekiplerinin performansı, erken ilaç kullanımı ve takibiyle, bu illerimizde alınması gereken ek tedbirleri konuştuk. İki gücümüz var; tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım."