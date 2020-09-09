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Sağlık Bakanı Koca, 11 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, koronavirüs ile mücadelede alınması gereken ek tedbirler ele alındı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, 11 ilin sağlık müdürü ile ayrı ayrı video konferans görüşmesi yaptıklarını açıkladı.
Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İllerimizin durumu, filyasyon ekiplerinin performansı, erken ilaç kullanımı ve takibiyle, bu illerimizde alınması gereken ek tedbirleri konuştuk. İki gücümüz var; tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım."
11 İLİMİZİN SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE ayrı ayrı video konferans görüşmesi yaptık. İllerimizin durumu, filyasyon ekiplerinin performansı, erken ilaç kullanımı ve takibiyle, bu illerimizde alınması gereken ek tedbirleri konuştuk. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım. pic.twitter.com/x3TLsIOHM0— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 8, 2020
Etiketler: Fahrettin Koca videokonferans twitter filyasyonSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 04:03
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