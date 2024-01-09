Romanya'da 3 ay ömür biçilen kadın şifayı Türkiye'de buldu

Merdivenlerden düştü, kansere yakalandığını tesadüfen öğrendi.

Göğüs kafesi tomografisinde pankreasındaki kitle tespit edildi. Hastalık 4'üncü evreye ulaşmıştı.

Romanya'daki tedaviden memnun kalmayınca da çareyi Türkiye'de aradı.

"Minnet doluyum, burada gördüğüm değer ve tedavi paha biçilemez"

77 yaşındaki Magdalena Türkiye'de 1,5 yıllık tedavinin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çok kötü bir tanıyla buraya geldim. Ne yazık ki Romanya'da kendi ülkemde olan medikal tedaviler yetersiz olduğundan oğlum Türkiye'deki hastaneyle irtibata geçti. Bugün 54. kez buraya geliyorum ve hastalığım oldukça agresif olmasına rağmen şu an kontrol altında. Minnet doluyum, burada gördüğüm değer ve tedavi paha biçilemez."

"Romanya'daki tedaviden memnun olmayınca Türkiye'yi seçtik"

Kanser hastası yaşlı kadının oğlu da doktor. Antonio Falca Türkiye'deki sağlık hizmetiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi seçtik çünkü Romanya'da kötü tecrübelerimiz oldu. 7 yıl önce babamı kanserden kaybettik, kanseri 2. evredeydi. Oradaki tedaviden memnun değildik. Ve bu kötü tecrübeden dolayı Türkiye'yi seçtik. Romanya'da anneme 3 ay kadar ömür biçmişlerdi ama Türkiye'de 1,5 yıllık bir sürede annem gitgide iyi oldu. Buradaki bütün çalışanlardan memnunuz. Tedavi süreci çok iyi yönetiliyor."

77 yaşındaki Romanyalı kadının kanser hastalığı kontrol altında

Tıbbi Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Keskin, Magdalena Falca'ya kişiye özel tedavi uygulandığını ve agresif seyreden kanserin durdurulduğunu belirterek şunları aktardı:

"Tedavisinde akıllı ilaçlar kullandık onlar da oldukça etkili oldu. Ailesi de çok ilgili. Oğlu da doktor. Onlarla beraber gelip gidiyor. Gerçekten de bir insanın tedavi almak için değil normal gelip gitmesi bir turistik ziyareti bile bu kadar uzun süre devam ettirmesi çok kolay değil ki üzerine bir de kemoterapi alıyor. Ama biz de onlar da bu tedavi sürecine inandık. Kendisi de bizi çok seviyor biz de onu çok seviyoruz böyle gelip gidiyor. Türkçeyi de öğrendi biraz."

Hastalığı kontrol altına alınan Magdalena Falca artık daha iyi. Hayali ise bugüne kadar tedavi için geldiği Türkiye'de tatil yapmak.

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Kaan Alp Atasoy

