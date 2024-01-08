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Yaşam
AA 08.01.2024 13:12

Geri dönüştürülmeyen elektronik atıklar doğayı ve insan sağlığını tehdit ediyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Elektronik atıkların bazıları ağır metaller içeriyor. Bu metaller toprağa ulaştığında topraktaki maddelerle etkileşim haline girerek, insan sağlığını dolaylı şekilde etkiliyor" dedi.

Geri dönüştürülmeyen elektronik atıklar doğayı ve insan sağlığını tehdit ediyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, kullanım ömrünü doldurmuş elektronik eşyaların gelişi güzel çevreye atılmaması gerektiğini belirti.

Bu ürünlerin atık getirme merkezlerine teslim edilmesiyle ekonomiye tekrar kazandırıldığını anlatan Tecer, "Günümüzde bilgisayar, telefon ve diğer elektronik cihazların kullanım ömrü var. Bittikten sonra çevrede atık hale dönüşüyor. Bunların ayrı toplanarak bertaraf edilmesini sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

Geri dönüştürülen malzemelerin yeniden üretimde kullanılmasının önemine değinen Tecer, bu sayede kısıtlı doğal kaynaklardan tasarruf edilebileceğini belirtti.

"Elektronik atıkların bazıları ağır metaller içeriyor"

Tecer, çevreye gelişi güzel atılan elektronik eşyaların doğaya büyük zarar verdiğini söyledi.

Bazı elektronik atıkların, çevreye ve canlılara zarar veren ağır metaller içerdiğini vurgulayan Tecer, "Elektronik atıkların bazıları ağır metaller içeriyor. Bu metaller toprağa ulaştığında topraktaki maddelerle etkileşim haline girerek, insan sağlığını dolaylı şekilde etkiliyor. Uygunsuz bir biçimde imha edilen elektronik atıklar yüzünden çevreye verilen zarar da artıyor" diye konuştu.

Elektronik eşyaların tehlikeli atık sınıfında yer aldığını hatırlatan Tecer, bu atıkların geri dönüşüme kazandırılması konusunda vatandaşların daha hassas davranması gerektiğini söyledi.

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