Koronavirüs vakalarında son günlerde ciddi bir artış yaşanıyor. Salgından korunmada aşı en önemli yöntemlerden biri. Ancak sırası geldiği halde hala aşı olmayanlar var. 65 yaş üzeri her dört kişiden biri maalesef aşısını yaptırmadı ve bu oran İstanbul’da 60-64 yaş arasında yüzde 40’a kadar çıktı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İstanbul'da 65 yaş üzeri aşılanma oranımız yüzde 80'e gelmiş durumda ama 60-64 yaş grubu aşılamalarımızda maalesef yüzde 60'ı bulamadık. Randevu kapasitesinin yüzde 20-30'unu kullanıyoruz" dedi.

"Yetkin insanların söylediklerini dikkate almakta fayda var"

Sağlık Bakanlığı’nca oluşturulması planlanan Aşı İkna Timleri'nin işe yarayacağı görüşü hakim.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ise şunları söyledi:

"Özellikle endişe yaratan, toplumda soru işaretleri oluşturan, korku yayan bilgilerin hızla yayıldığını görüyoruz. Burada söylemlere çok kulak asmadan, bilgi sahibi ya da bu konuda etkili ve yetkin insanların söylediklerini dikkate almakta fayda var."

Aşı saat 24.00'e kadar yapılıyor

Ramazanda gün içinde aşı olmaktan çekinenler için iftar sonrasında aşı yaptırılması mümkün.

Yiyit, "Biz aşılamaya gece 24.00'e kadar devam ediyoruz. Taleplere göre bunu sahura kadar uzatmak niyetindeyiz. Ama vatandaşımız belirleyecek bundan sonraki süreci. Onlar yeterki aşı olsun. Biz gerekirse burada 24 saat durabilecek iradeye sahibiz” dedi.

Hastanelerde saat 24.00'e kadar aşı randevusu alınabiliyor. Bu anlamda sırası gelenler aşısını oluyor.

Aşı olmak için akşam saatlerini tercih edenler de vardı. Aşısını yaptıranlar, uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi.