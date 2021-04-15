Koronavirüs aşılaması sonrası hem ölüm oranları düştü hem de yoğun bakım ihtiyacı azaldı. Ancak bugüne kadar sırası geldiği halde aşı olmayanların oranı 65 yaş ve üzerinde yüzde 23,6 oldu.

Tek tek evlere gidilecek

Sağlık Bakanlığı bunun nedenlerini araştırmaya karar verdi ve "Aşı İkna Timleri" kurmak için harekete geçti. Aile hekimlerinin öncülüğünde oluşturulacak ekipler ev ev gezecek ve aşı yaptırmak istemeyenleri ikna etmeye çalışacak.

İkna ekipleri aşının koruyuculuğunu anlatacak

Aşı olmak istemeyenleri evinde ziyaret edecek ekipler, bu kararlarının gerekçesini öğrenecek. Çekincesi olanlara aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında bilgi verilecek.



Bu çalışmayla toplumda aşı yaptıranların oranının arttırılması hedefleniyor. Haziran ayı sonuna kadar 40 yaş üstündeki herkesin aşılanması planlanıyor.

