Osmaniye Devlet Hastanesi'nden örnek uygulama

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi'nde yaşlı, engelli ve kimsesiz hastalara yönelik "Size nasıl yardımcı olabilirim?" hizmeti başlattı.

Uygulamayla, üzerinde "Bana sorabilirsiniz" ve "Size nasıl yardımcı olabilirim?" yazan tişörtleri giyen görevliler hastane içerisinde dolaşarak hasta ve yakınlarına yardımcı oluyor.

"Daha hızlı ve kaliteli hizmet"

Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Güney Cem Bülbüloğlu, projenin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Proje ile hızlı ve kaliteli hizmetin hedeflendiğinden bahseden Bülbüloğlu, "Hastalarımıza yol göstermek, hastanede kalış sürelerini azaltmak adına böyle bir uygulama başlatıldı. Arkadaşlarımız hastalarımızın, şikayet ve isteklerini dinleyerek onlara yardımcı olmaya çalışacak. Acil yardıma ihtiyacı olanlara destek verecekler. Böylece yardıma muhtaç hastalarımız daha hızlı ve kaliteli hizmet alacak" dedi.

"İyi dönüşler alıyoruz"

Devlet Hastanesi Kalite Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Emin Çuhadar ise, hastanenin günde 5 bin kişiye sağlık hizmet verdiğini anlattı.

Hasta memnuniyetini önemsendiğini vurgulayan Çuhadar, şöyle konuştu:

"Kaliteli ve hızlı hizmet sunabilme adına projeyi başlattık. Hastanemizde yoğunluk yaşanıyor. Arkadaşlarımız da özelikle yaşlı, engelli, kimsesiz hastaların muayene olmalarını, laboratuvar tetkikleri için bina içerisinde ulaşımlarını sağlayacak ve aksaklık yaşanmasını önleyecek. Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti çok önemli. Bu uygulamada çok iyi dönüşler alıyoruz."

Kaynak: AA