Parçalı Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 03.11.2025 06:01

Organ bağışında bağışçı yakınlarına nakilde öncelik verilecek

Vefatından sonra organları nakledilen bağışçıların eşleri ve birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde acil hastalardan sonra gelmek üzere öncelik tanınacak.

Organ bağışında bağışçı yakınlarına nakilde öncelik verilecek
[Fotograf: AA]

Vatandaşlar, organ bağışına ilişkin işlemleri elektronik ortamda, e-Devlet sistemi üzerinden Organ Bağışı Uygulaması veya e-Nabız Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Kimlik doğrulamasının, güvenli elektronik imza, mobil imza veya e-Devlet şifresiyle yapılmasının ardından, 2 aşamalı doğrulama yöntemiyle bağış süreci sonuçlanacak.

Bağışçılar, beyanlarını aynı dijital platformlar üzerinden diledikleri zaman değiştirebilecek. Beyan sırasında bildirilen kişilere, e-Nabız sistemi üzerinden bilgilendirme yapılacak.

Organ bağışçısı ailelerine nakil bekleme listesinde öncelik hakkı

Organları başkalarına nakledilen bağışçıların eşi ve birinci derece yakınları, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde, acil durumdaki hastaların ardından bekleme listesinde öncelikli olarak değerlendirilebilecek.

Kişinin organ bağışı ile ilgili herhangi bir beyanının olmadığı hallerde ise sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana ve babası veya kardeşlerinden birisinin, bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle organ veya doku alınacak.

ETİKETLER
Organ Bağışı
Sıradaki Haber
İleri evre akciğer kanserinde "yenilikçi tedavi" dönemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:07
Çin, ‘Göksel Saray’ istasyonuna en genç astronotunu ve dört siyah fareyi gönderdi
06:59
Louvre soygunu organize suç işi değil, küçük çaplı hırsızların işi çıktı
07:00
Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
06:54
İtalyan Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi
06:47
Lösemiyi yenen 5 yaşındaki Emin Efe için balonlar gökyüzüne bırakıldı
06:44
OPEC+ üyesi 8 ülke petrol üretimini artıracak
Kars'ta sonbaharın son güzellikleri yaşanıyor
Kars'ta sonbaharın son güzellikleri yaşanıyor
FOTO FOKUS
Freni patlayan kamyonun sürücüsü lastikleri kaldırıma sürtüp patlatarak durabildi
Freni patlayan kamyonun sürücüsü lastikleri kaldırıma sürtüp patlatarak durabildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ