Organ bağışında bağışçı yakınlarına nakilde öncelik verilecek

Vatandaşlar, organ bağışına ilişkin işlemleri elektronik ortamda, e-Devlet sistemi üzerinden Organ Bağışı Uygulaması veya e-Nabız Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Kimlik doğrulamasının, güvenli elektronik imza, mobil imza veya e-Devlet şifresiyle yapılmasının ardından, 2 aşamalı doğrulama yöntemiyle bağış süreci sonuçlanacak.

Bağışçılar, beyanlarını aynı dijital platformlar üzerinden diledikleri zaman değiştirebilecek. Beyan sırasında bildirilen kişilere, e-Nabız sistemi üzerinden bilgilendirme yapılacak.

Organ bağışçısı ailelerine nakil bekleme listesinde öncelik hakkı

Organları başkalarına nakledilen bağışçıların eşi ve birinci derece yakınları, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde, acil durumdaki hastaların ardından bekleme listesinde öncelikli olarak değerlendirilebilecek.

Kişinin organ bağışı ile ilgili herhangi bir beyanının olmadığı hallerde ise sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana ve babası veya kardeşlerinden birisinin, bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle organ veya doku alınacak.