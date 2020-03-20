Çin'in Vuhan kentinden çıkarak başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkeler de tedbirlerini üst düzeye çıkardı.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde tedbirler giderek artıyor.

Sağlık sisteminde, yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların hızla harekete geçirilmesi amacıyla kurulan SABİM, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bilgilendirmede bulunmaya başladı.

Koronavirüse karşı online test

"Alo 184" üzerinden koronavirüsle ilgili danışmanlık hizmeti veren Sağlık Bakanlığı, bir uygulamayı daha devreye soktu.

Vatandaşların online olarak koronavirüs testi yapabilecekleri bir platform oluşturan Bakanlık, burada şüpheli vakaları analiz ederek gerekli işlemlerin başlatılması için bilgilendirmede bulunuyor.

Makine öğrenme algoritması ile çalışan sistem, kullanıcılara "son 14 gün içerisinde yurt dışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtileri" hakkında sorular soruyor.

Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa ön değerlendirme hizmeti sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde ise sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.

https://koronaonlem.saglik.gov.tr/ adresine girerek vatandaşlar online koronavirüs testini yapabilecekler.

Bir saatte 100 bin ziyaret

Sağlık Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde vatandaşların hastalık riskini online sorgulayabilecekleri internet sitesini bir saatte 100 bin kişi inceledi.

