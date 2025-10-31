Omurga ve eklem ağrılarına kayropraktik uygulama

Boyun, sırt ve bel ağrıları günümüzün en yaygın sağlık sorunları arasında yer alıyor ve milyonlarca insanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiliyor… Bu tür rahatsızlıkların giderilmesi için mevcut tedavi yaklaşımlarına ek olarak tamamlayıcı çözüm peşinde koşan birçok kişi ise Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamalarına yöneliyor. Bu yöntemlerden biri de kayropraktik tedavi.

Omurga sağlığına odaklanan ve elle yapılan özel uygulamaları içeren kayropraktik tedavi sadece ülkemizde değil, tüm dünyada ilgi görüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre kayropraktik uygulamaları bugün 90'dan fazla ülkede kullanılıyor.

Peki kayropraktik ne demek? Hangi durumlarda tercih ediliyor ve nasıl uygulanıyor? Merak edilenleri Kayropraktik Tedavi Uzmanı Dr. Mustafa Hulusi Ağaoğlu’yla konuştuk.

[Fotoğraf: Getty Images]

Kayropraktik uygulama nedir?

Hareketsiz yaşam, duruş bozukluğu, travmalar… Kas ve iskelet sistemindeki ağrılarının sayısız nedeni var. Bu durumdan muzdarip olanların ağrılarından kurtulmak için tercih ettiği yöntemlerden biri de kayropraktik uygulamalar. Dr. Ağaoğlu, kayropraktik uygulamaları şöyle tanımlıyor:

“Ameliyatlık boyuta gelmemiş olan kas ve iskelet sistemindeki yaralanmaları ve mekanik bozuklukları gerek masa destekli, gerek elle, gerekse cihaz destekli manipülasyon tedavileriyle düzeltebilen, rahatlatabilen veya azaltabilen bir yaklaşım içerisinden gelişmiş bir tıp mesleği.”

Duruş bozuklukları veya vücudu yanlış kullanmak, eklemlerimizin diziliminde bozulmalara ve hareket kısıtlılıklarına yol açabiliyor. Eklem düzgün hareket etmediğinde kaslar tam verimli çalışmayabiliyor. Bu da ağrıya neden olabiliyor. Kayropraktik uygulamalar, bu bozuklukları düzeltmeye, ağrıyı azaltmaya ve hareketi normale döndürmeye yardımcı yöntemler.

Farklı disiplinler bir arada

Bir hastaya yapılması planlanan kayropraktik uygulaması sırasında farklı uzmanlık alanlarıyla bir arada çalışıldığının altını çizen Dr. Ağaoğlu, “Kayropraktik 130 yıllık geçmişi olan ayrı bir disiplin” diyerek sözlerine devam ediyor:

“İlgili alanda ortopedi cerrahları, beyin, omurilik ve sinir cerrahları, fizik tedavi uzmanları, fizyoterapistler gibi uzmanlarla ortak çalışabiliyor. Çünkü paylaştığı alan kas ve iskelet sistemi. Dolayısıyla orada farklı disiplinlerle ortak alanı paylaşabiliyor. Yerine göre tanı, ayırıcı tanı ve tedavilerini veya eş zamanlı hasta takiplerini diğer uzmanlarla yapabiliyor.”

[Fotoğraf: Getty Images]

Kayropraktik uygulamaya özel masa

Gelelim kayropraktik uygulamalarının nasıl yapıldığına... Bu uygulamalar sırasında özel masalar kullanılıyor. Dr. Ağaoğlu, tedavinin en önemli parçalarından olan bu masaların çalışma prensibi için şöyle konuşuyor:

“Bu masaların ufak düşme mekanizmaları var. Bunu mekanik anestezi gibi düşünebilirsiniz. Kimyasal değil, mekanik... Çok ağrılı bir bedende elle veya cihazla bir itme-çekme yapacağınıza, masanın bu ufak düşme mekanizmalarını kullanırsınız. Isaac Newton’un boşta duran bir objeye bir güç verdiğimiz zaman sonsuza kadar gideceğini, ta ki ters veya eşit anlamda bir güç uygulanıp geriye yansıma yaptığı prensibinden yola çıkarak bu masalar üretilmiştir. Çok basit eklemlere ufak manipülasyonlar yapabiliyorsunuz.”

Kayropraktik tedavi küçük eklemlerde de uygulanabiliyor. Tedavide masanın yanı sıra özel cihazlar da kullanılabiliyor. Dr. Ağaoğlu, “Hiç ağrı yaratmadan veya elle kullanılan elektronik veya mekanik, elle mekanik yarı otomatik kakaç cihazları var. Bunları el bileği gibi, ayak bileği gibi ufak eklemlerde kullanıp, bu bölgelerde bulunan hareket sıkışıklıklarını da kolaylıkla giderebiliyorsunuz” diyor.

