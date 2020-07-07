Selçuk Güler 17 yaşındaki oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendi. Çare ararken dolandırıldı.

İnandığı kişi, kamu yönetimi mezunu ancak çalışma psikolojisinde yüksek lisans yapmış, uzman psikolog unvanını kullanan bir kişiydi. Ancak bunu çok geç öğrendi.

Ailesi parçalandı

2015'in rakamlarıyla 300 bin lira verdiğini söyleyen Selçuk Güler şöyle konuştu:

"300 bin talep etti, karşılığında 3 gayrimenkul teklif ettim. Manevi kaybımız daha büyük çünkü önce umutlandık. Geçen süreden sonra umutlarımız yıkıldı. Bu sefer daha da kötü duruma düştük. Aile parçalandı zaten, ayrıldık. Ben de psikiyatriye giderek tedavi gördüm."

Mağdur Güler; sosyal medyada, televizyonlarda hatta kamu kurumlarının eğitimlerinde, seminerlerinde boy gösteren sahte psikoloğun yönlendirmesiyle önce evini değiştirdi, sonra işini bıraktı.

''Benim seni ailenden biri gibi tanımam gerek'' diyerek Güler'in üzerine ne kadar kayıtlı mal varsa öğrendi.

Güler'e kızının psikolojisinin de düzeltilmesi gerektiğini söyleyen sahte psikolog, mağdurun Şarköy'deki yazlığını da isteyince Selçuk Güler dolandırıldığını anladı.

"Diplomasını sorun"

Benzer durumlarda mağduriyet yaşanmaması için psikologlara diploma sormak gerekiyor.

Türk Psikologlar Derneği Başkanı Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu, konu hakkında şunları söyledi:

"Bu ayıp değildir, yanlış değildir, bir haktır. Bu tür psikolojik hizmetleri alan insanların bir sahte psikolog ya da bu mesleği istismar eden insanların elinde çok ciddi duygusal psikolojik zarar görmeleri mümkündür."

Dolandırıcılıktan mahkum oluyorlar

Meslek yasasının olmayışı sahtekarların ceza almalarının önüne geçiyor. Davalar sadece dolandırıcılık suçundan açılabiliyor.

Türk Psikologlar Derneği Avukatı Mehmet Ferit Aka da, "TCK'nın dolandırıcılık ile ilgili düzenlemelerinden ceza veriliyor. 1 yıldan 5 yıla, 2 yıldan 4 yıla, 1 yıldan 3 yıla şeklinde işlenen fiilin içeriğine göre değişmekte." ifadelerini kullandı.

Türk Psikologlar Derneği'nin internet sitesinde sahte psikolog bildirimi yapılabiliyor.

Bugüne kadar 500'ü aşkın şikayetin 90 'ı suç duyurusuna çevrildi. 12'si davaya dönüştü, o davaların yarısı sonuçlandı.

Haber: Burcu Şengül Bektaş

Kamera: Bülent Uzun, Seyit Taşdelen