Hastanenin beyin cerrahisi bölümünde hemşirelik yapan Ünal, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan eşi Savaş Ünal'ın 26 gündür yoğun bakım ünitesinde süren COVID-19 ile savaşına birebir şahitlik ediyor.

Ünal, çalışma arkadaşlarından ve ailesinden aldığı destekle ayakta duruyor. Ünal, eşi Savaş Ünal'ın 43 yaşında, hiçbir kronik hastalığı bulunmayan ve sigara içmeyen biri olduğunu söylüyor. Eşinin tüm tedbirlere rağmen COVID-19'a yakalandığını anlatan Ünal yaşadıkları zorlu süreci şöyle anlatıyor:

"Düğünden kaptı" şüphesi

"Geçen ay yeğeninin düğünü için il dışına çıktık. Bir hafta sonra belirtiler başladı ama COVID-19 belirtileri gibi değildi. Halsizlik ve yorgunluk başladı, herhalde klima çarptı dedik. Sonra biraz öksürük ve ateş başladı. Polikliniğe PCR testi vermeye geldik. Tomografimiz ve röntgenimiz çok kötü çıktı. Tedavi başladı, eve döndük ancak ertesi gün gece yarısı solunum sıkıntısıyla ambulansla hastaneye geldik. O gün bugündür hastanede yatıyoruz."

Ünal, eşinin 26 gündür yoğun bakımda yattığını, genel durumu kötüleşince eşini bu servise aldıklarını anlattı.

"Virüse galiba yoğun maruz kaldı"

"Burada 16. günümüz. Eşimin durumu çok kötü" diyen Ünal, şöyle devam etti:

"Eşim 43 yaşında, hiçbir kronik hastalığı yok, sigara kullanımı hiç yok. Maske kullanımına ve sosyal mesafeye çok dikkat eden birisiydi. Burası bizim üçüncü yoğun bakımımız. Artık durumu iyice kötüleşince buraya yatırdılar. Bütün doktorlarımızdan, hemşirelerden Allah razı olsun. Hepsi ellerinden geleni yapıyor. 'Yaşım genç, bana bir şey bulaşmaz, olmaz' demesinler. 'Sosyal mesafe, maske hikaye' diyorlar, asıl onların söyledikleri hikaye. Eşim kimseye 2,5 metreden fazla yaklaşmıyordu. Kendisi polis memuruydu, çok dikkatliydi. Düğün için gittik, çok yoruldu. Virüse galiba yoğun maruz kaldı. Yaşı çok genç, uyulması gereken her şeye uymuştu. Eşimin takibini yapan herkesten Allah razı olsun, yapılacak her şey yapıldı."

Kayseri Şehir Hastanesi Pandemi-5 Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Recep Civan Yüksel de önce solunum cihazına bağlanan polis memuru Ünal'ın şimdi "ECMO" denilen yapay akciğer cihazına bağlı olduğunu belirtti.