Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları koronavirüs (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.

İl il koronavürüs haritalarına ulaşılabiliyor

Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi.Güncelleme öncesi sadece yakın çevredeki vaka yoğunluğuna ulaşılabilirken, güncellemeden sonra diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarına ulaşılabiliyor.

ÖSYM sınavlarda HES kodu isteyecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlarda adaylardan HES kodu bilgisi isteneceğini açıkladı.

Sınav başvurusu yapacak adayların, başvuru işlemlerinden önce HES kodu alması gerektiğine dikkati çeken Aygün, şunları kaydetti:

"HES kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın 'https://hayatevesigar.saglik.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz. HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) 'Profilim' alanında bulunan 'HES Kodu Bilgilerim' sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir."

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması nasıl indirilir?

Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmek için aşğıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

(Andorid) Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması indirmek için tıklayınız.

(IOS) Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması indirmek için tıklayınız.

HES Kodu nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES Kodu İşlemleri bölümüne girdikten sonra HES Kodu oluştur butonuna tıkladığınızda kullanım süresini seçerek kod oluşturabilirsiniz.

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulamasının özellikleri neler?

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması ile telefon numaranız ile doğrulama yaparak adım adım size sorulan soruları cevaplayıp, koronavirüs hastalığı anlamında vermiş olduğunuz şikayetlerinize göre değerlendirilerek nasıl davranmanız gerektiğine göre yönlendirme alabilirsiniz

Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabilir, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu görebilirsiniz.

Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görebilir, takip edebilir ve bulundukları bölgelere göre risk durumlarını görebilirsiniz.