Mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı ne yapılmalı?

Ani sıcaklık değişimleri, havaların soğumasıyla hastalıklar da arttı.

Özellikle çocukların bulunduğu sınıf, oyun alanı ve benzeri diğer ortamlardaki bakteri, toz ve polen miktarı, hasta kişilerle yakın temas ve havasız ortamlar, daha sık hastalanmalarına sebep oluyor.

Medicana Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. M. Hande Tanal, "Çocuklar mevsim geçişlerinde, yetişkinlerden daha fazla risk altındalardır. Özellikle okul çağında olan ve haftada 5 gün en az 5 saat kapalı ortamlarda bulunan çocuklar hastalıklardan daha çok etkilenir" ifadesini kullandı.

"C vitamini içeren sebze ve meyveleri tüketmek gerekir"

Sonbahar mevsiminde en çok üst solunum yolu enfeksiyonlarına rastlandığını aktaran Tanal, şunları kaydetti:

"Çocukların sık sık grip, nezle olması, havasız ortamlarda enfeksiyon etkenleriyle karşılamaları nedeniyle olur. Bunun yanında bademcik iltihaplanması, farenjit, larenjit, sinüzit ve orta kulak enfeksiyonları meydana gelir. Çocuklarda üst solunum yolu hastalıklarının belirtileri ise çoğunlukla ateş, boğaz ağrısı, öksürük, hapşırık, ses kısılması, kulak ağrısı ve geniz akıntısı gibi şikayetlerdir. Korunmak için ise el hijyenine dikkat etmek, sağlıklı ve düzenli beslenmek, özellikle C vitamini içeren sebze ve meyveleri tüketmek, kapalı ve kalabalık mekanlardan olabildiğince kaçınmak, uykusuz kalmamak gerekir.

Mevsim geçişlerinin yaşandığı zamanlarda ani hava değişiklikleri aynı zamanda hastalıkların kolay yayılmasına sebep oluyor. Mevsim geçişleri ile birlikte sık görülen hastalıklardan biri de kulak enfeksiyonudur. Çocuklarda kulak ile boğaz arası östaki borusu daha kısa olduğundan, boğaz enfeksiyonu kulağa ilerleyebilir. Kulak beyin ile yakın komşuluğu ve tedavi edilmediği taktirde işitme kaybı riski nedeniyle, önemli bir enfeksiyondur. Odanın nemlendirilmesi, burnun gerektiğinde serum fizyolojiklerle açık tutulması ve boğaz enfeksiyonu durumunda kulakların incelenmesi, ihmal edilmemesi gereken, olası komplikasyonları azaltır. Yıl boyunca 5 defadan daha fazla orta kulak iltihabı geçiren çocuklarda, geniz eti, alerji ve bağışıklık sisteminin ayrıca incelenmesi de önem taşır."

Tanal, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, öksürük ve hapşırma gibi semptomlarla ortaya çıktığını belirterek, "Ateş, halsizlik gibi belirtiler eşlik etmez. Bu duruma sebep olan alerjenleri saptayıp bu süreçte uzak durmak gerekir. Mevsim değişiklikleri ve özellikle soğuk hava astım atağının başlamasına sebep olabilir. Hava yollarının daralmasıyla kendini gösteren, ataklarla seyreden bir hastalık olan alerjik astımda etkilenen yer hava yollarıdır. İltihaba dönüşürse hava yollarının mukozası şişerek ödem oluşur. Öksürük, nefes darlığı, hırıltılı nefes alerjik astımın belirtileri arasında yer alırken, ateş ve koyu renk balgamlı öksürüğün eklenmesi enfeksiyon ihtimalini düşündürtebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterilmeli"

Uyku ve beslenme düzenine çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Tanal, iyi ve düzenli uykunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurguladı.

Tanal, düzenli ve yeterli uykunun, ruhsal ve fiziksel sağlığı koruduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Taze mevsim sebze ve meyve tüketilmeli, vitamin ve besleyiciliği yüksek besinler tercih edilmelidir. Kanda demir seviyesi kontrol edilmeli, gerekirse desteklenmelidir. Demirden zengin gıdalar diğer besinlerle birlikte dengeli bir şekilde tüketilmelidir. D vitamini eksikliği de bağışıklığı azalttığı için güneşli havalarda mutlaka dışarıda vakit geçirilmeli, eksikliği durumunda gerekirse takviye alınmalıdır. Çocuklarda fazla besin tüketimi ve normal kilonun üstünde olmak da bağışıklık sistemini zayıflatır. Fazla yağ alımı oksidan madde miktarını arttırır ve savunma sistemini zayıflatır. Bu nedenle çocuklarımızın fazla kilo alımını engellemek için yine dengeli beslenmeye özen göstermeli ve spor aktivitelerine yönlendirilmelidir.

Bol bol açık havada vakit geçirilmeli, evler ve kapalı mekanlar gün içinde mutlaka sıklıkla havalandırılmalıdır. El hijyenine dikkat edilmeli, gerektikçe eller bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Hasta olan çocuklar evde istirahat etmeli, iyileşene kadar okula devam etmemelidir. Mevsim geçişlerinde özellikle kışa girerken çocuklarımızın aşılarını kontrol etmeli, eksik olanlar tamamlanmalıdır. Bu dönemde giysi seçimine özen göstermek ve mevsime uygun giyinmek ihmal edilmemesi gereken kurallardandır."